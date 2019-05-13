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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
13.05.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Dörtlü Final'in en tecrübelisi Vorontsevich ve Hines

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Dörtlü Final'in en tecrübelisi Vorontsevich ve Hines

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de yer alacak takımları içinde en tecrübeli oyuncu olarak Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın oyuncuları Andrey Vorontsevich ve Kyle Hines ön plana çıktı.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA Moskova'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek.

Bu organizasyonun en tecrübeli isimlerini ise CSKA Moskova kadrosunda bulunduruyor. CSKA Moskova'da Andrey Vorontsevich 9'uncu, Kyle Hines ise 8. defa bu seviyede mücadele edecek.

Dörtlü Final'in gediklileri

Daha önce bu organizasyonda 7'şer kez mücadele eden Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile İspanyol temsilcisi Real Madrid'de Felipe Reyes ve Sergio Llull, takımlarının Dörtlü Final'deki en tecrübeli isimleri olacak.
Bu 3 ismin yanı sıra CSKA Moskova'da Nikita Kurbanov da Dörtlü Final'de 7. defa mücadele etme hakkı kazandı.

En fazla şampiyonluk Sloukas ve Hines'ta

Dörtlü Final'de yer alacak takımlar içinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan basketbolcular üçer defayla Fenerbahçe Beko'dan Sloukas ile CSKA Moskova'dan Hines oldu.

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyun kurucusu Sloukas, ilk 2 şampiyonluğunu Yunan temsilcisi Olympiakos'ta yaşadı. Sloukas, Olympiakos'la 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Tecrübeli isim, Fenerbahçe'yle de 2016-2017 sezonunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli kupasını havaya kaldırdı.

Kyle Hines ise şampiyonluklarının 2'sini Sloukas'ın takım arkadaşlığını yaptığı dönemde Olympiakos'la yaşadı. ABD'li pivot, diğer şampiyonluğunu ise CSKA Moskova'yla 2015-2016 sezonunda finalde Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyetle aldı.

En tecrübesiz takım Anadolu Efes

Dörtlü Final'de yer alacak ekipler arasında Anadolu Efes'in kadrosundaki sadece 2 isim, kariyerlerinde daha önce bu seviyede mücadele etti.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes, tarihi bir başarı elde ederek 18 yıl sonra Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.
Lacivert-beyazlıların kadrosunda bulunan 17 isimden sadece Vasilije Micic ile Bryant Dunston'ın Dörtlü Final tecrübesi var.
Diğer 3 takım ise tecrübesiyle ön plana çıkıyor. CSKA Moskova'nın kadrosunda 18 isimden 11'i daha önce Dörtlü Final'de yer alırken, 10 oyuncu da şampiyonluk sevincini yaşadı.

Real Madrid'in kadrosundaki 16 basketbolcudan 12'si Dörtlü Final tecrübesi yaşarken, 12 isim de en az bir defa şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe Beko'nun 14 oyuncusundan 12'si ise daha önce Dörtlü Final, 8 oyuncusu da şampiyonluk yaşayarak tecrübeleriyle dikkati çekti.

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