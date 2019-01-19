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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
19.01.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Djokovic ve Serena Williams üst turda

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Djokovic ve Serena Williams üst turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Naomi Osaka ve Serena Williams dördüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda üçüncü tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov'u 6-3, 6-4, 4-6 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup ederek dördüncü tura çıktı.
Turnuvanın 8 numaralı seribaşı tenisçisi Japon Kei Nishikori, Portekizli Joao Sousa'yı 7-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerin ardından fire vermeden 3-0'la geçti.

Günün sürprizini ise 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini'yi 3-1 mağlup eden 23 numaralı İspanyol seribaşı Pablo Carreno Busta gerçekleştirdi.

15 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ve 16 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic da adlarını üst tura yazdırdı.

Osaka ve Svitolina zorlandı

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, Tayvanlı Hsieh Su-Wei karşısında zorlanmasına rağmen 1 saat 57 dakikalık mücadelenin ardından karşılaşmayı 5-7, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak dördüncü tura kaldı.

Ukraynalı 6 numaralı seribaşı Elina Svitolina, zorlandığı mücadelede Çinli Zhang Shuai'yi 4-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek üst tura yükseldi.

Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams ise Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan 18 yaşındaki Yastremska'yı sarılarak teselli eden Williams, rakibine moral vermek amacıyla "Ağlama. Bir gün sen de kazanacaksın." ifadelerini kullandı.

Belçikalı 12 numaralı seribaşı Elise Mertens'i 2-0'la geçen ABD'li 17 numaralı seribaşı Madison Keys ve Letonyalı 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova da üst tura adlarını yazdırdı.

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