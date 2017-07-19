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Disney'den espor dünyasına dev adım!

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Disney, bu hafta espor dünyasına iki büyük yatırımla girdi.

Hürriyet Haber
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Kuzey Amerika’nın en önemli espor organizasyonlarından biri olan Team Liquid’e yatırım yapan Disney, ayrıca Super Smash Bros ve Street Fighter turnuvalarını Disney XD kanalında yayınlayacak.

Team Liquid’in League of Legends , Overwatch , Super Smash Bros ve Counter-Strike gibi çok sayıda rekabetçi oyunda başarılı takımlara sahip olmasını özellikle TV ekranlarında kullanmayı planlayan Disney bu sayede önemli turnuvaları da ekrana getirmeyi planlıyor.

Disney ayrıca Riot Games’in yayın anlaşması imzaladığı BAMTech’te 1 milyar dolarlık hisseye sahip.

 

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