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Basketbol
AA
19.12.2019 - 01:38, Son Güncelleme:

Dinamo Sassari 92-89 Türk Telekom

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Dinamo Sassari 92-89 Türk Telekom

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari ekibine 92-89 yenildi.

Palasport Roberta Serradimigni Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 26-23 önde kapatan İtalyan ekibi, devreyi de 47-38 üstün tamamladı.

Maçın üçüncü periyodunda toparlanan ve final periyoduna 66-64 önde giren Türk Telekom, üstünlüğünü koruyamadı ve İtalya temsilcisi sahadan 92-89 galip ayrıldı.

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