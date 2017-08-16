Diego Costa, Deportivo yolcusu!

La Voz de Galicia'nın haberine göre Deportivo'nun Ocak ayına kadar Costa'yı kiralamak üzere devreye girdiği iddia edildi.
Kadrodan çıkarılmasının ardından Chelsea'de geleceği pek parlak görünmeyen Diego Costa'nın Athletico Madrid'e dönmesi bekleniyor.Antonio Conte, Costa ile ilgili kararını verdi ve artık Costa'nın Stamford Bridge'e dönmesi mümkün görünmüyor.
Athletico Madrid ise transfer yasağından dolayı oyuncuyu Ocak ayına kadar transfer edemeyecek.Deportivo kulübü,bunu fırsata çevirip Athletico Madrid ile anlaşarak Costa'yı Ocak ayına kadar kiralamayı hedefliyor.
AC Milan ve Beşiktaş'ta Costa ile ilgilenmiş fakat görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.
Costa, Chelsea'ye 2014 yılında Athletico Madrid'den transfer olmuştı.