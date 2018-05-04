DHL Open Golf turnuvası başlıyor!
Bu yıl ikincisi düzenlenen DHL Open Golf turnuvası başlıyor. Hafta sonu boyunca iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı turnuvada golfçüler 15 kategoride mücadele verecek ve turnuvaya yaklaşık 300 sporcu katılacak.
Golf sporuna yön veren isimler bu turnuvada!
4-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek DHL Open Golf Turnuvası’nın katılımcıları arasında; Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Beyhan Benardete, Erdem Kıramer, Kaan Terzioğlu, Hasan Akçakayalıoğlu, Bülent Ciritçi, Mehmet Ziylan gibi golf sporuna yön veren isimler de yer alacak.
Dünyanın önde gelen uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express, 1995 yılından bu yana İKSV Resmi Taşıyıcı Sponsoru olarak sanata verdiği desteği sporda da sürdürüyor.
Türkiye’nin tanıtımı açısından da önem taşıyan golf sporunun ülke içinde yaygınlaşması ve gelişmesinin önemine inanan DHL Express, Kemer Country Club golf turnuva işbirliğinin yanı sıra, kulüp içinde yer alan Golfer’s Lounge’ın sponsorluğunu da üstleniyor.
İdil Tarzi de DHL Open'da!
2018 Golf ve Apres Golf koleksiyonuyla dünya kadın golf stilini yeniden tanımlayan İdil Tarzi de tasarımları ve sürprizleriyle DHL Open’da olacak.
İşte program:
4 Mayıs Cuma
Juniorlar –Turnuva başlangıcı saat:13:00
5 Mayıs Cumartesi
Turnuva başlangıcı saat:10:00
6 Mayıs Pazar
Turnuva başlangıcı saat:12:00
Ödül töreni: 19:00
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