DHL Open Golf turnuvası başlıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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04.05.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

DHL Open Golf turnuvası başlıyor!

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DHL Open Golf turnuvası başlıyor!

Bu yıl ikincisi düzenlenen DHL Open Golf turnuvası başlıyor. Hafta sonu boyunca iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı turnuvada golfçüler 15 kategoride mücadele verecek ve turnuvaya yaklaşık 300 sporcu katılacak.

Golf sporuna yön veren isimler bu turnuvada!

4-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek DHL Open Golf Turnuvası’nın katılımcıları arasında; Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Beyhan Benardete, Erdem Kıramer, Kaan Terzioğlu, Hasan Akçakayalıoğlu, Bülent Ciritçi, Mehmet Ziylan gibi golf sporuna yön veren isimler de yer alacak.

Dünyanın önde gelen uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express, 1995 yılından bu yana İKSV Resmi Taşıyıcı Sponsoru olarak sanata verdiği desteği sporda da sürdürüyor.

Türkiye’nin tanıtımı açısından da önem taşıyan golf sporunun ülke içinde yaygınlaşması ve gelişmesinin önemine inanan DHL Express, Kemer Country Club golf turnuva işbirliğinin yanı sıra, kulüp içinde yer alan Golfer’s Lounge’ın sponsorluğunu da üstleniyor.

İdil Tarzi de DHL Open'da!

2018 Golf ve Apres Golf koleksiyonuyla dünya kadın golf stilini yeniden tanımlayan İdil Tarzi de tasarımları ve sürprizleriyle DHL Open’da olacak.

 

İşte program:

4 Mayıs Cuma

Juniorlar –Turnuva başlangıcı saat:13:00

5 Mayıs Cumartesi

Turnuva başlangıcı saat:10:00

6 Mayıs Pazar

Turnuva başlangıcı saat:12:00

Ödül töreni: 19:00

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