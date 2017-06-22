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Derbide kazanan Beşiktaş!

League of Legends’da Yükselme Ligi muhteşem derbi heyecanıyla başladı. Galatasaray Esports - Beşiktaş arasındaki ilk derbiyi rakibine karşı üstünlüğü elden bırakmayan Beşiktaş kazandı.

Hürriyet Haber
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Yükselme Ligi Açık Elemeleri'nden gelen 3 takım ve geçtiğimiz mevsimden katılmaya hak kazanan 3 takım olmak üzere 6 takımın mücadele edeceği League of Legends Yükselme Ligi Yaz Mevsimi derbi heyecanıyla başladı.

2015 Yılı Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali Şampiyonu Beşiktaş ve Şampiyonluk Ligi’ne dönmekte kararlı olan Galatasaray Esports’un yeşil sahaların dışına taşan ilk derbi karşılaşmasında kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Derbide kazanan Beşiktaş

Oyunun ilk dakikalarında Galatasaray Esports ormancısının yaptığı hataları affetmeyen Beşiktaş, alt koridorda Deadly ve Dumbledoge ikilisiyle üstünlüğü ele geçirdi. Oyunun sonlarına doğru orta koridorda yıldızlaşan LongB, takımını bir adım daha ileri götürerek Beşiktaş’ı galibiyete taşıyan isim oldu.

Derbide kazanan Beşiktaş

Derbide kazanan Beşiktaş

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