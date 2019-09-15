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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Denizlispor - Konyaspor: 0-1

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Denizlispor - Konyaspor: 0-1

Lige bu sene yükselen ve üç hafta sonunda mağlubiyet yüzü görmeyen Denizlispor, sahasında Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Konyaspor mücadeleyi 1-0 kazandı.

 

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan , İsmail Şencan , Murat Ergin Gözütok

Yukatel Denizlispor: Stachowiak , Rodallega , Murawski , İsmail Aissati (Mehmet Akyüz dk. 85 ), Oğuz Yılmaz , Recep Niyaz (Olcay Şahan dk. 73 ), Zakarya , Sapunaru , Zeki Yavru , Barrow , İsaac Sackey (Hadi Sacko dk. 70 )

Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Hadi Sacko, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Burak Çalık, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Olcay Şahan,

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Konyaspor: Serkan , Ali Turan , Jonsson , Ömer Ali (Shengelia dk. 73) , Jevtovic , Bajic (Hadziahmetovic dk. 84 ) Milosevic (Volkan dk. 90 ?), Anicic , Alper Uludağ , Miya , Skubic

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Selim Ay, Mücahit Can, Hadziahmetovic, Shengelia, Ali Yaşar, Ferhat Öztorun, Erdon Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Milosevic (dk. 54) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Zakarya, Rodallega, Murawski, (Yukatel Denizlispor), Ali Turan, Milosevic (Konyaspor)

Maçtan Dakikalar 

4. dakikada Zakarya’nın ceza alanı dışından gönderdiği topta müsait pozisyondaki Rodallega topu ıskalayınca meşin yuvarlak rakip takım oyuncularında kaldı.

6. dakikada Denizlispor ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde buluna Miya’nın doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Konyasporlu futbolcular paslaşarak Denizlispor yarı alanını geçip ceza alanı içine kadar girdi. Topun peşini bırakmayan Alper’in sol çaprazdan çektiği sert şut savunmaya çarparak direkten dönüp kornere gitti.

11. dakikada kaptığı topla Konyaspor savunmasında 3 oyuncuyu çalımlayarak tek başına geçen Rodallega’nın ceza alanı çizgisi yakınında çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

13. dakikada Zakarya’nın havadan ceza alanına yaptığı topa yükselen Rodallega’nın kafa vuruşunu kaleci Serkan son anda kornere çelmeyi başardı.

27. dakikada Miya’nın ceza alanı dışından doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Stachowiak tek hamlede çıkardı. Sonrasında devam eden Konyaspor atağı sonuçsuz kaldı.

33. dakikada Barrow’un sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği topa yerden kayarak vuran Rodallega’nın şutu direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Skubic'in yaptığı ortada topa yükselen Miya'nın kafa şutunu kaleci Stachowiak çizgi üzerinden çıkararak golü önledi.

54. dakikada Milosevic’in ceza alanın içinde yerden gönderdiği topa dönerek vuran Miya topu kaleci Stachowiak’ın sağından kaleye gönderdi. 1-0

67. dakikada Milosevic rakip ceza alanı girişinde rakibinden topu kurtarmayı başardı. Ancak etkisiz bir vuruş yapınca top savunmada kaldı.

90. dakikada Hadi Sacko’nun sağdan ceza alanına havadan gönderdiği topa zor pozisyonda yükselen Rodallega’nın kafa şutu savunmaya çarparak üstten auta gitti.

Denizlispor - Konyaspor: 0-1

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