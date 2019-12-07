Denizlispor, Başakşehir maçına hazır! 1 sakat, 1 cezalı, 1 şüpheli...
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışma yaptı.
Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden oyuncular Sapunaru ile Mbamba, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Sarı kart cezalısı Zakarya Bergdich ile tedavisi devam eden Sapunaru, yarın Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Mbamba'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...
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