Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği'ne düşürüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDeniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği'ne düşürüldü
GeriFutbol Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği'ne düşürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
03.09.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği'ne düşürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği'ne düşürüldü

Süper Lig'de üç sezon önce Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan olaylı Galatasaray - Trabzonspor maçını yönettikten sonra uzun süre maç alamayan, bu süreçten sonra B Klasman Hakemi olarak görevlendirilen ve ardından da lisansı askıya alınan Deniz Ateş Bitnel, MHK tarafından İl Hakemliği'ne düşürüldü.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi denilince akıllara çıkan kırmızı kartlar ve müsabakanın hakemi Deniz Ateş Bitnel geliyor. 37 yaşındaki hakem, söz konusu maçta Trabzonspor'dan 4 isme kırmızı kart çıkarmış ve bordo-mavililer 7 kişi tamamladığı mücadeleyi 2-1 kaybetmişti. Bitnel, bu yönetiminden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uzun süre dinlendirilmiş ve ilk resmi maçına da 6 ay sonra TFF 1. Lig'de Manisaspor - Elazığspor karşılaşmasıyla çıkmıştı. Son olarak 10 Eylül 2016'da İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Çamlıcaspor - 1877 Alemdağspor mücadelesinde düdük çalan Bitnel, B Klasman'a kadar gerilemiş ardından da lisansı askıya alınmıştı.

SON DAKİKA: Fatih Terim PFDKda
SON DAKİKA: Fatih Terim PFDK'da

İl Hakemliği'ne düşürüldü

Deniz Ateş Bitnel, 2019-2020 sezonu öncesi sağlık ve atletik testlerini tamamlayarak hakemliğe geri dönmek için belgelerini TFF'ye sunmuştu. Ancak MHK, Bitnel'i profesyonel liglerde görev alabilecek herhangi bir klasmanda görevlendirmedi. Hakem Bitnel, Merkez Hakem Kurulu'nun son kararıyla birlikte İl Hakemliği'ne kadar düşürüldü.

İl hakemliği, genç yaştaki hakem adaylarının amatör maçlara atanarak hakemliğe adım attıkları bir klasman olarak biliniyor.

Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliğine düşürüldü

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (03.09.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş'tan olay paylaşım! Gökhan Töre...
Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği'ne düşürüldü
SON DAKİKA: Fatih Terim PFDK'da
TSYD'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret