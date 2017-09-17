Dembele ve Neymar’ın kaderi ortak çıktı! Aynı dakika, aynı takım…

İlginç olan ise Katalan ekibinden ayrılıp PSG’ye giden Neymar da Barcelona’daki ilk sezonunda Getafe maçının 25. dakikasında sakatlanmıştı.

Dembele’nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Neymar da 3 hafta forma giyememişti.

Bir başka benzerlik ise iki futbolcunun da 11 numaralı formayı giymiş olması ve sakatlığın yaşandığı sırada skorun 0-0 devam ediyor olması.

Öte yandan Katalan ekibi, Denis Suarez ve Paulinho’nun golleriyle Getafe’yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Brezilyalı futbolcu Neymar 222 milyon euro bedelle PSG’ye transfer olunca, Barcelona da Dortmund’un yıldızı Dembele’yi 105 milyon euro’ya kadrosuna katmıştı. (Sözcü)