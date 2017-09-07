Del Potro Federer'i devirdi, Nadal'ın rakibi oldu

ABD Açık'ta Roger Federer'i 7-5, 3-6, 7-6 (8) ve 6-4'lük setlerle mağlup eden Arjantinli tenisçi ABD Açık'ta yarı finale adını yazdırmayı başardı.

İki tenisçinin de servis oyunlarında güçlü bir görüntü sergileyerek başladığı ilk sette, servis kırma şansı bulan ilk isim del Potro oldu. Setin 11. oyununda yakaladığı bu fırsatı iyi değerlendiren Arjantinli tenisçi, Federer'in ilk servislerini %54 oranında oyuna sokabildiği açılış setini 7-5'le hanesine yazdırdı.

İkinci sete daha agresif giren dünya 3 numarası Federer, ikinci oyunda bir servis kırma puanından yararlanamasa da dördüncü oyunda bu amacına ulaştı. Devamındaki oyunlarda avantajını koruyan İsviçreli efsane, 5 basit hatayla tamamladığı ikinci seti 6-3 kazanarak maça denge getirdi.

Üçüncü setin hemen başında rüzgârı bir kez daha lehine çeviren 24 numaralı seribaşı del Potro, servis kırma avantajını da cebine koyarak bir anda 3-0 öne fırladı. Ancak bu noktada geri adım atmayan Federer, yedinci oyunda servis kırıp kendi servis oyunlarına tutunarak sete 4-4'lük eşitliği getirdi. Dengenin ilerleyen oyunlarda bozulmaması üzerine setin ve belki de maçın kaderini belirleyen tie-break'e gidildi. Federer bu bölümde tam dört set puanından yararlanamazken, del Potro ise eline geçen ilk şansı kullanarak 10-8'lik tie-break sonucuyla üçüncü setin galibi oldu.

Kazandığı moralle dördüncü sette vitesi daha da artıran del Potro, oyun ritmi bozulan Federer'in servisini beşinci oyunda kırarak yakaladığı avantajı koruyarak, sadece 1 basit hata yaptığı bu seti de 6-4 kazandı ve 2 saat 55 dakika sonucunda maça nokta koydu. (Eurosport)

ANDERSON DA YARI FİNALDE

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Kevin Anderson ve Venus Williams da yarı finale yükseldi.



ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde tek erkeklerde korta çıkan Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 28 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 17 numaralı seribaşı ABD'li Sam Querrey ile karşılaştı.







Rakibini 7-6, 6-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup eden 31 yaşındaki Anderson, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıktı. Anderson, yarı finalde İspanyol Pablo Carreno Busta ile eşleşti.



Tek kadınlarda 2000 ve 2001 yıllarında üst üste ABD Açık şampiyonluğu yaşayan Venus Williams, çeyrek finalde karşılaştığı Çek Petra Kvitova'yı 6-3, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.



Turnuvada dokuzuncu kez yarı final bileti alan 37 yaşındaki ABD'li Williams, yarı finalde vatandaşı Sloane Stephens ile eşleşti.



ABD'Lİ RAKETLER EŞLEŞTİ

Yarı finalin diğer ayağında ABD'li raketler Coco Vandeweghe ile Madison Keys karşılaşacak.