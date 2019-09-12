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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.09.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Davis Kupası nedir? 2019 Davis Kupası maçları ne zaman?

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Davis Kupası nedir? 2019 Davis Kupası maçları ne zaman?

Her yıl düzenlenen uluslararası bir tenis turnuvası olan Davis Kupası, ülkelerin milli takımlarının katılım sağladığı bir turnuva. Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından organize edilen turnuvaya bu yıl ülkemiz de katılım sağlayacak. Peki, 2019 Davis Kupası maçları ne zaman?

Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Küme'de Danimarka ile karşılaşacak. İşte, Davis Kupası hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye ile Danimarka arasındaki müsabakalar, 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. Karşılaşmalar, Danimarka'nın Aarhus kentinde oynanacak.

Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un üstlendiği milli takımın kadrosunda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel yer alıyor.

Eşleşmeyi kazanan ekip, Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) 2020'den itibaren yürürlüğe girecek yeni turnuva formatına göre 1. Küme play-off'ları'na, kaybeden ise 2. Küme play-off'ları'na gidecek.

24 takımın mücadele edeceği 1. Küme play-off'ları'nda eşleşmeden galip ayrılanlar, gelecek yıl 1. Küme'de, kaybedenler 2. Küme'de yarışacak.

Yine 24 ekibin katılacağı 2. Küme play-off'ları'nda da eşleşmeden galip ayrılanlar, seneye 2. Küme'de, kaybedenler 3. Küme'de mücadele edecek.

12 TAKIM FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE EDECEK

Sezona 1. Küme'de başlayan takımlar ise maçlarını kazanmaları halinde, elemelerin yolunu tutacak. Bu aşamada rakibini mağlup eden 12 takım, finallere katılmaya hak kazanacak. Yenilen 12 takım ise yoluna 1. Küme'de devam edecek.

Finallere, elemelerden gelen 12, önceki yılın yarı finalinden 4 ve özel davet alan 2 takım olmak üzere 18 ekip katılacak.

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