David John Kennedy yeniden Pınar Karşıyaka'da!
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu ABD'li David John Kennedy'yi transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3+6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce 2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki Kennedy, geçen yıl Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Umana Reyer takımlarında mücadele etmişti.
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