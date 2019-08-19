David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu
Türkiye'de Darüşşafaka'yı çalıştıran dünyaca ünlü basketbol antrenörü David Blatt, yazdığı açık mektupta birincil ilerleyici MS hastası olduğunu açıkladı.
Ölümcül bir tehlikesi bulunmadığı belirtilen hastalığı yok edecek kesin bir tedavi de bulunmuyor. Şu anda Yunanistan'ın Olympiakos takımını çalıştıran Blatt, birkaç ay önce kendisine PPMS (Primary-Progressive Multiple Sclerosis) hastalığı tehşisi konuduğunu belirten ABD'li çalıştırıcı, her şeye rağmen normal yaşamını sürdüreceğini ve hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini belirtti.
David Blatt, o dönem LeBron James'in oynadığı Cleveland Cavaliers'ın başatrenörlüğünü iki sezon yaptıktan sonra Avrupa'ya Darüşşafaka ile dönmüştü.
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