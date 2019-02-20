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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
20.02.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Datome'nin idolü Del Piero'ymuş!

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Datome'nin idolü Del Piero'ymuş!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncularından Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu, İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencileriyle bir araya geldi.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki panele katılan Datome ve Ahmet, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkçe olarak "Türkçe konuşmak için hazır değilim. Özür dilerim." diyerek sözlerine başlayan Datome, bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinin yine zirve oldunu belirterek, "Hedefimiz sezon başından beri Dörtlü Final'e kalmak. Orada olmaktan fazlasını hedefliyoruz. 3 senedir buradayım ve hep Dörtlü Final oynadım. Orada şansınız yüzde 25 oluyor. İspanya'ya gittimiz takdirde sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin "Zeljko Obradovic'le çalışmak nasıl bir duygu?" sorusuna Datome, "Çok şanslıyız ama onun oyuncusu olmak kolay değil. Onun standartlarını yakalamak kolay değil. Kariyeri ne kadar başarılı biri olduğunu gösteriyor. Onun söylediği her şeyi öğrenmek istiyoruz. Basketbol dışında da ondan çok şey öğrenme şansınız var. Bize iyi insan olma konusunda da çok katkısı oluyor." cevabını verdi.

Örnek aldığı sporcuyu da açıklayan Datome, "Örnek aldığım sporcu İtalyan futbolcu Del Piero'dur. Sporcu olarak rol modelim oydu. Çok adildi sahada ve örnek biriydi." dedi.

FIBA ile Avrupa Ligi yönetimi arasındaki sıkıntı nedeniyle İtalya Milli Takımı'nda sezon içinde oynamamanın üzüntüsünü yaşadığını aktaran Datome, "Çok kötü bir durum bu. İtalya Milli Takımı'nın kaptanıyım ve cuma günü maçımız var. Kulüp maçımız da o gün. Bunun için milli takımda oynayamıyorum. Umarım çözülür." diye konuştu.
Ahmet Düverioğlu da THY Avrupa Ligi'nde hedeflerinin zirve olduğunu anlatarak, "Bu sene her sene gibi çok zor. Her takım şampiyonluğu hedefliyor. Bu sene şampiyonluğu çok istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başantrenör Zeljko Obradovic'le çalışmanın önemine vurgu yapan Ahmet Düverioğlu, "Saha içinde antrenmanlarda agresif ama saha dışında çok şakacı biridir. Bu başarıda çok büyük payı var. Benim başarımda da çok büyük payı var. Efsane bir koç. Bana çok faydası oldu. Dünyanın en önemli koçlarından biri." şeklinde konuştu.

İtalyan efsane futbolcu Del Piero, uzun yıllar Juventus forması giymişti... (VİDEO)

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