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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
31.01.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Darüşşafaka'nın konuğu Real Madrid!

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Darüşşafaka'nın konuğu Real Madrid!

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 3 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor. Yaptığı maçların 16'sını kazanan, 4'ünü ise yitiren organizasyonun son şampiyonu Real Madrid ise 2. sırada yer alıyor.

İki takım Avrupa Ligi'nde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 5'ini Real Madrid kazandı, 2 mücadeleden ise Darüşşafaka galip ayrıldı.

Ligin ilk yarısında yapılan karşılaşma, Real Madrid'in 109-93 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. 

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En Çok Oynanan Bahis
  • 970(5,5h-10,5h)Darüşşafaka - Real Madrid
    2
    İM2/2
    2,25
    1743kez oynandı
Hemen Oyna
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