Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Germani Brescia Leonessa
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında yarın İtalya'nın Germani Brescia Leonessa ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Darüşşafaka Tekfen grupta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Dörder galibiyet ve yenilgisi olan İtalya ekibi ise 4. sırada yer alıyor.
Grupta iki takım arasında İtalya'da oynanan maçı Darüşşafaka Tekfen 61-35'lik skorla kazanmıştı.
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