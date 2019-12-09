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GeriBasketbol Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Germani Brescia Leonessa
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Basketbol
AA
09.12.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Germani Brescia Leonessa

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Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Germani Brescia Leonessa

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında yarın İtalya'nın Germani Brescia Leonessa ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen grupta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Dörder galibiyet ve yenilgisi olan İtalya ekibi ise 4. sırada yer alıyor.

Grupta iki takım arasında İtalya'da oynanan maçı Darüşşafaka Tekfen 61-35'lik skorla kazanmıştı.

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