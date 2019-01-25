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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen Saski Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Darüşşafaka Tekfen Saski Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Darüşşafaka Tekfen Saski Baskonia maçı için geri sayım başladı. Basketbolseverlerin yakından takip edeceği Darüşşafaka Tekfen Saski Baskonia maçı, canlı yayınla da takip edilebilecek. Peki, Darüşşafaka Tekfen Saski Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Darüşşafaka Tekfen Saski Baskonia maçı için geri sayım başladı. İspanyol ekibiyle aralarında oynadıkları 3 maçtan birini kazanabilen Darüşşafaka Tekfen, ikinci maçı için sahada olacak. Peki, Darüşşafaka Tekfen Saski Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN SASKİ BASKONİA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon 19. Hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, sahasında Saski Baskonia'yı ağırlayacak. 25 Ocak 2019 saat 20.15'te oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan yeşil-siyahlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda başarılı bir performans sergileyemedi.

Darüşşafaka Tekfen, Avrupa Ligi'nde geride kalan 19 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve 16 takım arasında son sırada yer aldı. Baskonia ise 9 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Baskonia 82-56 kazanmıştı.

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