MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriDarüşşafaka Tekfen, Partizan'a konuk olacak!
GeriBasketbol Darüşşafaka Tekfen, Partizan'a konuk olacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Darüşşafaka Tekfen, Partizan'a konuk olacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Darüşşafaka Tekfen, Partizan'a konuk olacak!

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu dördüncü maçında yarın Sırbistan'nın Partizan NIS takımına konuk olacak.

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadele öncesinde her iki takımında grupta ikişer galibiyeti ile birer yenilgisi bulunuyor.

İki ekip arasında grubun 3. haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Darüşşafaka Tekfen 65-63 kazanmıştı.

Darüşşafaka Tekfen, Partizana konuk olacak

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle