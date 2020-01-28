Darüşşafaka Tekfen, Partizan'a konuk olacak!

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadele öncesinde her iki takımında grupta ikişer galibiyeti ile birer yenilgisi bulunuyor.

İki ekip arasında grubun 3. haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Darüşşafaka Tekfen 65-63 kazanmıştı.





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