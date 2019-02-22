Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin Normal Sezon mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Ligde son sırada yer alan ve play off şansı elde edebilmek için galibiyet serisine ihtiyacı olan Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler
THY Avrupa Ligi Normal Sezon 23. Hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko ile galibiyet mücadelesi verecek. Peki, geri sayımın başladığı Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi merak edilen bazı detaylar
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 23. Hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. 22 Şubat Cuma günü saat 20.15'te başlayacak olan mücadele Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
Çeyrek finali garantileyen lider Fenerbahçe Beko'nun, geride kalan 22 haftalık bölümde 19 galibiyeti var.
Ligde 16. ve son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen'in ise 3 galibiyeti bulunuyor.
Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 6. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki maçlarda, sarı-lacivertli ekip 3 galibiyet alırken, Darüşşafaka Tekfen 2 kez salondan galip ayrıldı.
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