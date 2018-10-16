Darüşşafaka Tekfen Buducnost VOLI maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen THY Avrupa Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını sahasında ağırlayacak. Yeşil-siyahlılar'ın Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile yapacağı müsabakaya kısa bir süre kala, Darüşşafaka Tekfen Buducnost VOLI maçına dair detaylar basketbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Darüşşafaka Tekfen Buducnost VOLI maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Real Madrid'e 109-93 yenilen Darüşşafaka Tekfen, ikinci hafta maçında Buducnost VOLI takımını konuk edecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, bu maça az bir zaman kala maçın detayları merak konusu oldu. İşte, Darüşşafaka Tekfen Buducnost VOLI maçına ilişkin detaylar...
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 16 Ekim Salı akşamı Buducnost VOLI ile karşı karşıya gelecek. Volkswagen Arena’da oynanacak karşılaşma 19:15'te başlayacak. Bu önemli karşılaşma beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.
Euroleague maçlarına iddaa oynamak için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle