Darüşşafaka Tekfen, Baskonia'yı mağlup etti!
THY Avrupa Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 80-75 mağlup etti.
SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Damir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya)
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 21, Muhammed Baygül 7, Kidd 7, Diebler 5, Eric 18, Kartal Özmızrak 4, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 7, Peiners 8
BASKONIA: Huertas 8, Janning 18, Shields 9, Voigtmann 14, Poirier 6, Vildoza 5, Diop 4, Jones 2, Hilliard 9
1'İNCİ PERİYOT: 21-29
İLK YARI: 45-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-61
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