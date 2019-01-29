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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
29.01.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Darüşşafaka son nefeste, 65-62!

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Darüşşafaka son nefeste, 65-62!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 65-62 yendi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Gaziantep Basketbol: Greene 5, Orhan Hacıyeva, Vasiliauskas 17, Jekiri 16, McKissic 10, Murat Göktaş 3, Berisha, Tomas 5, Can Uğur Öğüt 6

Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 15, Douglas 12, Diebler 5, Evans 12, Kartal Özmızrak 7, Muhammed Mustafa Baygül 3, Emircan Koşut, Berk Demir, Kidd 2, Peiners 9

1. Periyot: 14-13
Devre: 27-30
3. Periyot: 46-47

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken 10-7 öne geçen Gaziantep Basketbol, maçın ilk çeyreğini 14-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte ise rakibinin pota altında hatalar yapan ev sahibi ekip, geriye düştüğü karşılaşmada Vasiliauskas ve Jekiri ile skora denge getirmeye çalıştı. Ancak Darüşşafaka Tekfen, rakibinin hatalarına sayılarla karşılık vererek maçın ilk yarısını 30-27 önde tamamladı.

Maçtan kopmayan ev sahibi ekip, 3. periyodun 2. yarısına başlarken Can Uğur Öğüt ile bulduğu sayıyla 38-37 öne geçti. Karşılıklı sayılarla geçen 3. çeyreği de Darüşşafaka Tekfen 47-46 önde bitirdi.

Çekişmenin arttığı son çeyrekte ise Gaziantep ekibi, rakibinin hatalarına sayılarla karşılık verdi. Karşılaşmanın son 5 dakikasına girilirken Vasiliauskas'ın üçlük atışıyla skoru 59-55'e getiren Gaziantep Basketbol, 4 dakika boyunca sayı üretemeyince konuk ekip 63-59 üstünlük kurdu. Gaziantep ekibi Tomas'ın dış atışıyla oyuna ortak olmaya çalışsa da Darüşşafaka Tekfen, sahadan 65-62 galip ayrıldı. 

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En Çok Oynanan Bahis
  • 970(5,5h-10,5h)Darüşşafaka - Real Madrid
    2
    İM2/2
    2,25
    218kez oynandı
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