Darüşşafaka Cory Jefferson'ı kadrosuna kattı
Darüşşafaka Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Cory Jefferson'ı transfer etti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
Jefferson'un daha önce NBA ekiplerinden Brooklyn Nets, Phoenix Suns ve Cleveland Cavaliers formalarını da giydiği aktarıldı.
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