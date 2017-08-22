Darüşşafaka çalışmalara başladı

Sezonun ilk antrenmanını dün gerçekleştiren Darrüşşafaka sezon hazırlıkları kapsamında 27-28 Eylül tarihlerinde Moskova'da düzenlenecek olan ve CSKA Moscow, Khimki Moscow, Panathinaikos BC Superfoods Athens'in mücadele edeceği Alexander Gomelsky Turnuvası'na katılacak.
Darüşşafaka turnuva kapsamında İlk maçını 27 Eylül'de CSKA Moskova ile oynayacak.
Turnuva programı:
27 Eylül, saat 20.00 (yerel saat) Darüşşafaka Basketbol -CSKA Moscow (Alexander Gomelsky CSKA Arena/ Moskova, Rusya)
28 Eylül 3.'lük-4.'lük maçı ve final maçı:
Darüşşafaka Basketbol Alexander Gomelsky Turnuvası dışında yurtiçinde ve yurtdışında bir dizi hazırlık maçı da oynayacak.
Hazırlık maçlarının programı şu şekilde:
3 Eylül, saat 18.30 Darüşşafaka Basketbol -İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu)
6 Eylül, saat 17.00 Darüşşafaka Basketbol -Muratbey Usak Sportif (Antalya Gloria Sports Arena)
10 Eylül, saat 18.00 Darüşşafaka Basketbol -Zenit St. Petersburg (Antalya Gloria Sports Arena)
12 Eylül, saat 17.00 Darüşşafaka Basketbol - Eskişehir Basket (Antalya Gloria Sports Arena)