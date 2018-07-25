Darüşşafaka Basketol’dan Markel Brown Hamlesi!
Önümüzdeki sezon Turkish Airlines EuroLeague’de mücadele edecek olan temsilcilerimizden Darüşşafaka, kısa rotasyonuna bir takviye yaptı.
The Athletic’ten Michael Scotto’nun haberine göre Daüşşafaka Basketbol, geçtiğimiz sezon Houston Rockets forması giyen Markel Brown ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
26 yaşındaki guard, NBA’de Brooklyn Nets ve Houston Rockets‘ta mücadele ederken Avrupa’da Khimki Moskova formasını terletti.
Geçtiğimiz sezonu G-League’de Rio Grande Valley Vipers formasıyla geçiren Markel Brown, çıktığı 31 maçta 16.8 sayı, 4.5 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları ile mücadele etti. (Eurohoops)
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