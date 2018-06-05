Damien Comolli kimdir kaç yaşındadır? Hangi takımlarda görev aldı?
Damien Comolli, Fenerbahçe kariyerine başlamak üzere İstanbul'a doğru yola çıktı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı olan Ali Koç'un ilk icraatlerinden birisi olan Dammien Comolli, İngiliz kulüplerinde futbol direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Scout ve futbol direktörlüğü görevlerini üstlenen Comolli, yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşma masasına oturacak. Peki, Damien Comolli kimdir kaç yaşında?
Damien Comolli, 13 Aralık 1972 tarihinde dünyaya geldi. Kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.
1996 yılında Arsenal’de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne’de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası’nda da yarı final oynadı.
HANGİ TAKIMLARDA GÖREV YAPTI ?
Arsenal 1995-2003 (Scout)
Saint Etienne 2001-2004 (Futbol direktörü)
Tottenham 2005-2008 (Futbol direktörü)
Liverpool 2010-2012 (Futbol direktörü)
YILDIZLARI TAKIMA KAZANDIRDI
2005-2008 yılları arasında ise Tottenham’da futbol direktörlüğü görevi üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.
2010’da ise Liverpool’da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. 2012’de ise kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.
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