Daçka'nın çeyrek finaldeki rakibi Buducnost!
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka, çeyrek finalde Karadağ ekibi Buducnost'la eşleşti.
ULEB Avrupa Kupası'nda son 16 turu 6. ve son hafta maçlarıyla tamamladı. Çeyrek finale çıkan tek Türk takımı Darüşşafaka, E Grubu'nu lider tamamladı. Bir diğer Türk takımı Galatasaray Odeabank ise aynı grubu tek galibiyetle 4. ve son sırada tamamlayarak elendi.
Darüşşafaka, çeyrek finalde G Grubu'nu ikinci sırada bitiren Buducnost'la karşılaşacak. Toplam iki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede saha ve seyirci avantajı Darüşşafaka'da bulunuyor.
Yeşil-siyahlılar bu turu da geçmesi durumunda yarı finalde Alman temsilcisi Bayern Münih ile Rus ekibi Unics Kazan'ın galibiyle mücadele edecek.
Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri ise Lokomotiv Kuban (Rusya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya), Grissin Bon Reggio Emilia(İtalya)-Zenit (Rusya) oldu.
Çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar ise 9 Mart'ta oynanacak. Gerekirse üçüncü müsabakalar ise 14 Mart'ta yapılacak.
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