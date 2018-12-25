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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
25.12.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Daçka, Sakarya'yı farklı geçti!

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Daçka, Sakarya'yı farklı geçti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 82-57 mağlup etti.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Özge Şentürk

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 15, Brown 17, Doğuş Özdemiroğlu 10, Evans 12, Eric 5, Kartal Özmızrak 2, Emircan Koşut 3, Oğuz Savaş 6, Peiners 12, Berk Demir, Sinan Sağlam

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Wilbekin 16, Etou 13, Alp Karahan 5, Edogi 11, Herndon 4, Mehmet Meriç, Burak Eşlik 2, İzzet Türkyılmaz 6

1. Periyot: 22-18
Devre: 36-30
3. Periyot: 55-43

Mücadeleye kısa oyuncularının bulduğu basketlerle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 5. dakikada 9 sayılık bir fark yakaladı: 14-5. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, hücumda Wilbekin, Etou ve Edogi'yle etkinliğini arttırsa da üst üste üç sayılık basketler bulan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 22-18 önde kapattı.

İkinci periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında Etou ve Edogi'nin sayılarıyla 14. dakikada eşitliği sağladı: 28-28. Savunmada etkili olan ev sahibi takım, yaklaşık 5,5 dakika skor üretemeyen Sakarya temsilcisi önünde soyunma odasına 36-30 üstün girdi.

İkinci yarıya Evans'ın etkili performansıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikada farkı 12 sayıya (42-30) çıkardı. Çeyreğin neredeyse tamamında oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi ekip, son bölümlerde peş peşe top kayıpları yapan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında final periyoduna 55-43 önde gitti.

Son periyoda serbest atışlardan bulduğu basketlerle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 35. dakikayı 63-47 önde geçti. Kalan sürede oyundan düşen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında farkı 25 sayıya (80-55) kadar çıkaran ev sahibi takım, maçı da 82-57 kazandı.

Öte yandan, Sakarya temsilcisinin dün kadrosuna kattığı 24 yaşındaki ABD'li forvet oyuncusu Tarekeyi Andrew Edogi 35 dakika sahada kalırken 11 sayı üretti.

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