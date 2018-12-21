Daçka, kötü seriyi bitirebilecek mi? iddaa'da öne çıkan tercih ise...

Ümit Avcı'dan iddaa analizi

Khimki hem Shved, hem de Gill'den yoksun oynayınca beklenen düşüşü yaşadı ve özellikle skor bulmakta çok zorlanmaya başladı. Elindeki sakatlık nedeniyle uzun süredir takımda yer alamayan Shved'in bu maçta da oynamaması bekleniyor, aksi sürpriz olur. Bu da Daçka için bir fırsat demek.

Temsilcimiz Selçuk Ernak yönetimindeki ilk maçında Panathinaikos deplasmanında 15 sayıdan dönmesine rağmen kazanamamış, ardından Zalgiris karşısında üstün oynasa da, maç sonu krizini aşamamış ve yine kaybetmişti.

Rakibi eksik yakalamışken 2. galibiyetine ulaşmak için her şeyi yapacaktır. Bunlardan bir tanesi de hücumda zorlanan rakibine karşı baskı. Bu baskının temsilcimizi son ana kadar oyunda tutacağını düşünüyorum. Daçka da çok etkili bir hücum takımı değil ama son maçlarda savunma agresifliği arttı.

Bu nedenle hem alt, hem de handikap artısıyla 2 denenebilir.

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En Çok Oynanan Bahis 964 (L:154,5)Khimki - Darüşşafaka 3 AÜAltı 1,70 5168 kez oynandı

Gökhan German'dan iddaa analizi

İki sorunlu takım karşı karşıya.

Khimki, Shved ve Gill'den yoksun oynadığı üç maçı da kaybetti. Bu maçlarda ortalama 70 sayıyı bulamadılar. Darüşşafaka yeni koç Selçuk Ernak yönetiminde çok iyi iki maç çıkardı ama yine ikisini de kaybetti. Panathinaikos ve Zalgiris'e son anda yenildiler. Daha iyi savunma yapıyorlar. Onlarda da Kartal ve Muhammed sakat. Hücumda yine sorun yaşayacaklardır. Khimki de öyle.

İlk tercihim alt olacak. Ardından 2 tercihini öneriyorum. Darüşşafaka handikapta kalabilir.

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