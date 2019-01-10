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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
10.01.2019 - 01:42, Son Güncelleme:

DAÇKA evinde farklı yenildi

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DAÇKA evinde farklı yenildi

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-65 mağlup oldu.

Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla 15. kez sahadan yenik ayrıldı. CSKA Moskova ise 13. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan CSKA Moskova, 7. dakikada 15-4'lük üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin ortalarında Darüşşafaka Tekfen, kenardan oyuna dahil olan oyuncularıyla tempoyu artırdı. Ancak boyalı alanda uzunlarıyla skor üretmeyi sürdüren Rusya temsilcisi, ilk çeyreği 25-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan CSKA Moskova'ya savunmada karşılık vermekte zorlanan Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada 16 sayı geriye düştü: 18-34. Muhammed Baygül, Kartal Özmızrak ve Berk Demir'in basketleriyle hücumda ritmini bulan yeşil-siyahlılar, 16. dakikada farkı 9 sayıya (36-27) indirdi. İlk yarının sonlarına doğru üst üste top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen, Rus ekibi karşısında soyunma odasına 44-34 geride girdi.

İkinci yarı tempolu başlarken hızlı hücumlardan sayılar bulan CSKA Moskova, 25. dakikada farkı yeniden açtı: 39-54. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, Darüşşafaka Tekfen karşısında final periyoduna 11 sayı (60-49) önde gitti.

Son çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde bulundurmaya devam eden CSKA Moskova, topu iyi çevirerek kolay basketler buldu ve 37. dakikada 19 sayılık bir avantaj yakaladı: 56-75. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Rusya temsilcisi, maçı 80-65 kazandı.

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 4, Kidd 1, Diebler 8, Evans 8, Eric 7, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 7, Emircan Koşut 2, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oğuz Savaş 5, Peiners 5

CSKA Moskova: Rodriguez 11, Kurbanov 4, Higgins 13, Peters 2, Hunter 10, De Colo 17, Vorontsevich 2, Clyburn 10, Hackett 7, Hines 4, Bolomboy, Kulagin

1. Periyot: 16-25

Devre: 34-44

3. Periyot: 49-60

Diskalifiye: 32.44 Rodriguez (CSKA Moskova)

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