Cyle Larin kimdir kaç yaşındadır? Hangi mevkide oynuyor?

Cyle Larin, Beşiktaş'ın forvet ihtiyacını karşılamak üzere transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Görüşmeleri KAP'a bildirilen Cyle Larin, Orlando City kulübünde oynamaktadır. Peki, Cyle Larin kimdir? İşte, ünlü oyuncunun biyografisi hakkında detaylı bilgiler

CYLE LARİN KİMDİR?

2017’de MLS’te çıktığı 17 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin, 1.88 boyunda ve tam bir pivot santrafor. Şenol Güneş’in istediği gibi sırtı dönük oynayabilen ve güçlü fiziği ile arkadaşlarına pozisyon hazırlama özelliklerine sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, Kanada Milli Takımı’nda da 20 maça çıktı. Atiba, milli takımdan arkadaşı olan Larin’i bizzat yönetime önermişti.

Futbola Kanada takımı olan Sigma FC'de 2007 yılında amatör olarak başlayan Cyle Larin, 2013 yılında Connecticut Huskies takımına geçiş yapmıştır. Burada 2015 yılına kadar forma terleten Cyle Larin, Amerika'nın Orlando City kulubüne transfer olmuştur.

Kanada Milli Takımı'nda da oynayan Cyle Larin, forma giydiği 26 maçta 6 gol kaydetmiştir.

Adı: Cyle Larin

D.Tarihi: 17.05.1995

D.Yeri: Brampton

Ülkesi: Kanada

Mevki: Forvet

Boyu: 1.88

Ayak: Sağ

Kulübü: Orlando City

Kontrat: 31.12.2017

Milli takım: Kanada (26 maçta 6 gol)

2015 yılında 37 maçta attığı 20 golle MLS’te ‘yılın en iyi çaylağı’ seçilen Larin, uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Özellikle kanatlardan gelen toplarda fiziksel özelliklerini çok iyi kullanan 1.88’lik Larin, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda da son derece düzgün vuruşlara sahip. Savunmaya yardım etmeyi de seven Kanadalı futbolcu için en önemli yorumlardan biri, onu iyi tanıyan teknik direktör Boby Smyrniotis’ten geldi: “İki ayağını da etkili kullanıyor. Her yerden şut atabiliyor. Ceza alanına çok hakim. Topu ağlara gönderme konusunda doğuştan gelen bir yetenek.“

Werder Bremen, Hertha Berlin, Wolfsburg, Genk ve Brugge gibi takımlarda daha önce antrenmanlara çıkan Larin, Hollandalı efsane Patrick Kluivert ve Belçikalı Christian Benteke gibi isimlerle karşılaştırılıyor.

2015 yılında New York City ile oynanan bir karşılaşmada sağ ayak, sol ayak ve kafa vuruşlarıyla yaptığı hat-trick sonrası ününe ün kattı. ‘Sessiz dev’ lakabıyla anılan Cyle Larin, kendisine neden böyle denildiğini şu sözlerle ifade ediyor:

“Küçüklüğümden bu yana hep sessiz biriydim. Annem, aç olduğumda bile sesimi çıkarmadığımı söylerdi.”