Cumhurbaşkanlığı Kupası iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih ise...
Fenerbahçe ile Anadolu Efes'i bir araya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası, iddaa'da TEK MAÇ olarak oynanabiliyor. Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
Orkun Hınçer'den Fenerbahçe analizi
Fenerbahçe'de Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne, sezonun en dikkat çekici transferlerinden biri olarak göze çarpıyor. Bu sezon Lauvergne'den pota altında etkili performanslar izleyeceğimizi düşünüyorum.
James Nunnaly ve Brad Wanamaker'ın NBA'e gitmesinin ardından Kostas Sloukas'ın sorumluluğu daha artmış gözüküyor.
- Anadolu Efes'in kadrosunda çok fazla değişiklik yaşandığına işaret eden Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, dünkü basın toplantısında "Bizim de yeni katılanlarımız var. Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. Mili takımlarda bulunan oyuncularımız nedeniyle hazırlanma sürecinde eksiklikler oldu. Ama şu an bahane zamanı değil. Yarın sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. İki takımın da reaksiyonunu izlemek çok ilginç olacak." demişti.
Gökhan Türe'den Anadolu Efes analizi
Anadolu Efes adeta yeniden yapılandı ve hazırlık sürecinde takım kimyasının bu köklü değişime karşın beklenenden kısa sürede oturacağına dair olumlu işaretler verdi.
Hemen her pozisyonda alternatifli, zengin bir kadro oluşturdular.
Kaliteli Türk oyuncu adedi olarak da oldukça sağlam bir rotasyona sahipler.
- Sezonun ilk resmi müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök ise "Avrupa'nın en kuvvetli takımlarından birine karşı oynayacağız. Kadrosunu koruyan, hatta geliştiren bir takımla oynayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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