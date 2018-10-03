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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
03.10.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kupası iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih ise...

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Cumhurbaşkanlığı Kupası iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih ise...

Fenerbahçe ile Anadolu Efes'i bir araya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası, iddaa'da TEK MAÇ olarak oynanabiliyor. Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...

Orkun Hınçer'den Fenerbahçe analizi

Fenerbahçe'de Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne, sezonun en dikkat çekici transferlerinden biri olarak göze çarpıyor. Bu sezon Lauvergne'den pota altında etkili performanslar izleyeceğimizi düşünüyorum.

James Nunnaly ve Brad Wanamaker'ın NBA'e gitmesinin ardından Kostas Sloukas'ın sorumluluğu daha artmış gözüküyor. 

- Anadolu Efes'in kadrosunda çok fazla değişiklik yaşandığına işaret eden Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, dünkü basın toplantısında "Bizim de yeni katılanlarımız var. Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. Mili takımlarda bulunan oyuncularımız nedeniyle hazırlanma sürecinde eksiklikler oldu. Ama şu an bahane zamanı değil. Yarın sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. İki takımın da reaksiyonunu izlemek çok ilginç olacak." demişti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 829Fenerbahçe - Anadolu Efes
    1
    MS1
    1,30
    1085kez oynandı
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Gökhan Türe'den Anadolu Efes analizi

Anadolu Efes adeta yeniden yapılandı ve hazırlık sürecinde takım kimyasının bu köklü değişime karşın beklenenden kısa sürede oturacağına dair olumlu işaretler verdi.

Hemen her pozisyonda alternatifli, zengin bir kadro oluşturdular.

Kaliteli Türk oyuncu adedi olarak da oldukça sağlam bir rotasyona sahipler.

- Sezonun ilk resmi müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök ise "Avrupa'nın en kuvvetli takımlarından birine karşı oynayacağız. Kadrosunu koruyan, hatta geliştiren bir takımla oynayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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