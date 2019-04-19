Çukurova Basketbol yarı finalde!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Çukurova Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor'u 75-44 yendi. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren Mersin temsilcisi, yarı finale yükseldi.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Özge Şentürk, Erhan Gürsel, Nazlı Çisil Güngör
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 2, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 6, Naile Çırak 2, Ruzickova 11, Gardner 10, Özge Kavurmacıoğlu 2, Ladin Özel 3
Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 3, Gray 12, Gökşen Fitik 2, Ndour 15, Kelsey Bone 17, Meltem Avcı 6, Sevgi Uzun 8, Şaziye İvegin Üner, Mestdagh 12
1. Periyot: 8-18
Devre: 17-35
3. Periyot: 32-60
Çukurova Basketbol, yarı finalde "BOTAŞ - Mersin Büyükşehir Belediyespor" eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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