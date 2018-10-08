Çukurova Basketbol, Nadezhda'yı konuk ediyor
Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol bu akşam Euroleague ön eleme ilk maçında Rus temsilcisi Nadezhda'yı konuk ediyor.
Çukurova Basketbol, Euroleague hedefinde ilk adımı bu akşam atıyor.
Saat 18.00'de Edip Buran Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmadan ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Çukurova Basket, turu geçmesi halinde Fenerbahçe ve Hatay BŞB ile beraber ülkemizi Kadınlar Euroleague'de temsil edecek üçüncü takım olacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle