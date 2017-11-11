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CSKA Moskova liderliğe yükseldi! Euroleague'de...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova, liderliğe yükseldi.

Hürriyet Haber
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Sahasında İspanyol temsilcisi Valencia'yı 94-67 yenen CSKA Moskova, 4'ü üst üste olmak üzere 5. galibiyetini elde etti ve averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'i 80-57 mağlup ederek 4. kez sahadan galip ayrıldı ve averajla 4. sıraya yükseldi.

İspanya'nın Barcelona Lassa takımına deplasmanda 89-85 üstünlük kuran Anadolu Efes, organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti ve bir basamak yükselerek averajla 15. sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları 14-15 Ekim, 8. hafta karşılaşmaları ise 16-17 Ekim'de oynanacak.

Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Valencia (İspanya): 94-67

Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 90-83

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 62-94

Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 85-89

Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 91-90

Brose Bamberg (Almanya) - Fenerbahçe Doğuş: 57-80

Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 62-70

Unicaja Malaga (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 79-65

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