CSKA Moskova liderliğe yükseldi! Euroleague'de...

Sahasında İspanyol temsilcisi Valencia'yı 94-67 yenen CSKA Moskova, 4'ü üst üste olmak üzere 5. galibiyetini elde etti ve averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'i 80-57 mağlup ederek 4. kez sahadan galip ayrıldı ve averajla 4. sıraya yükseldi.
İspanya'nın Barcelona Lassa takımına deplasmanda 89-85 üstünlük kuran Anadolu Efes, organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti ve bir basamak yükselerek averajla 15. sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları 14-15 Ekim, 8. hafta karşılaşmaları ise 16-17 Ekim'de oynanacak.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Valencia (İspanya): 94-67
Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 90-83
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 62-94
Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 85-89
Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 91-90
Brose Bamberg (Almanya) - Fenerbahçe Doğuş: 57-80
Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 62-70
Unicaja Malaga (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 79-65