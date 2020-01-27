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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 15:08,Son Güncelleme:/

Corona virüsü, elemelerin yerini değiştirtti! Foshan yerine Belgrad...

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Corona virüsü, elemelerin yerini değiştirtti! Foshan yerine Belgrad...

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle kadınlar olimpiyat elemelerinden birinin yerini değiştirdi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde Çin'in Foshan kentinde düzenlenmesi planlanan kadınlar olimpiyat elemelerinin aynı tarihte Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği, oyuncuların ve ülke delegasyonlarının olumsuz bir durum yaşamaması için elemelerin Belgrad'a alındığı bildirildi.

Olimpiyat öncesi diğer elemelere Belçika'nın Oostende ve Fransa'nın Bourges kentleri ev sahipliği yapacak.

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Corona virüsü, elemelerin yerini değiştirtti Foshan yerine Belgrad...

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