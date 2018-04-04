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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
04.04.2018 - 22:48, Son Güncelleme:

Çok ayıp Ronaldo

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Çok ayıp Ronaldo

Real Madrid, Juventus’u 3-0’la geçerken skordan çok Ronaldo’nun röveşata golü geceye damgasını vurdu. 2 metre 38 santimetre yüksekliğe ulaşarak topu ağlara gönderen Portekizli yıldız için birçok ünlü isim övgü dolu ifadeler kullandı.

DAHA önce attığı kafa golleri ve ulaştığı yüksekliklerle manşetleri süsleyen Portekizli yıldız bu kez Juventus’a karşı yaptığı röveşata ile manşetleri süsledi. Vuruş anında yerden yaklaşık 2 metre 30 cm yüksekliğe ulaşarak çok zor bir vuruşu ağlarla buluşturan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde İtalyan ekibine en çok gol atan isim olmayı başardı.

‘MARSLILARLA OYNA’

Ronaldo’nun muhteşem röveşatası sadece sosyal medya kullanıcılarını değil dünyaca ünlü isimleri de kendinden geçirdi. İşte ünlü isimlerin gol hakkındaki yorumları

- Zinedine Zidane: Cristiano Ronaldo’nun golü, şimdiye kadarki en iyilerinden biriydi, ama benim Leverkusen’e attığım gol kadar iyi değildi.

- Gary Lineker: Birçok harika gol gördüm ancak Ronaldo’nun golü kesinlikle olağanüstü.

- LeBron James: Bu hiç adil değil. Ayıp!

- Alvaro Arbeloa: Cristiano Ronaldo şimdi dünyayı terk edip Marslılarla oynayabilir. Burada her şeyi yaptı.

- Ruud Gullit: Aman Allah’ım bu nasıl gol!

- Marcus Rashford: Cristiano Ronaldo şaka olmalı. Nasıl bir oyuncu...

Çok ayıp Ronaldo

- Michael Owen: Aman Allah’ım... Bu akşam bir şey yapacaksanız Ronaldo’nun golünü izleyin. İlk golü harikaydı. İkincisini tanımlayacak kelimeler bulamıyorum.

- Peter Crouch: Bunu yapabilecek sadece bir kaç kişi var

- Massimiliano Allegri: En iyi takımlar Real Madrid ve Barcelona. Çünkü birisinde Ronaldo diğerinde Messi oynuyor.

- Sergio Ramos: Ronaldo, inanılmaz. Onunla beraber daha güçlüyüz. Attığı gol taraflı, tarafsız herkesin alkışlaması gereken bir gol.

- Gianluigi Buffon: Golde çaresiz kalan dev kaleci Buffon şöyle konuştu:
”Karşımızda, dünyanın en iyisi vardı.”

REKORLARLA CRISTIANO RONALDO

Portekizli yıldız önceki gün takımına yarı final kapısını sonuna kadar aralarken, kariyerine de yeni rekorlar ekledi.
İşte o rekorlar:

10-  Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu.

43- Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar toplam 511 farklı takım boy gösterdi. Sadece 43’ü Cristiano Ronaldo’dan daha fazla gol attı.

120-  Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan futbolcu: 120 gol

9-  Juventus’a Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan futbolcu: 6 maç, 9 gol

2’47’’ -  Turnuva kariyerinin en hızlı golü: Juventus ( 2 dakika 47 saniye)

22-  Çeyrek finallerde en çok gol atan isim: 22 gol

‘BENZERSİZ BİR TECRÜBE’

Karşılaşmanın ardından konuşan Ronaldo, “İnanılmaz bir andı. Böyle bir statta alkışlanmak eşi benzeri olmayacak bir tecrübe. Juventus taraftarına teşekkür ediyorum, benim için müthiş bir şey yaptılar. Kariyerimde böyle bir şey daha önce hiç yaşamamıştım” dedi.

REKOR HALA İBRA’DA

İngiltere’ye attığı muhteşem röveşata golüyle hafızalara kazınan İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, o maçta röveşataya kalktığı sırada 2 metre 40 cm yüksekliğe ulaşmıştı. Cristiano Ronaldo bu rekora 2 cm yaklaşsa da geçmeyi başaramadı.

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