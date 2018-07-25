Cleveland'dan Kevin Love'a yeni sözleşme
NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Cleveland Cavaliers, Kevin Love ile sözleşme uzattı.
Cleveland Cavaliers, deneyimli forvet/pivotu Kevin Love ile sözleşme uzattı. 1 sezonluk mevcut sözleşmesinin üzerine 4 sezonluk yeni kontratta anlaşmaya varan Cavs ve Love birlikteliği 5 sezon daha sürecek. Yıldız oyuncu 5 sezonda toplam 153 milyon Dolar kazanacak.
Bu yazın en sükse yaratan imzaların başında gelen LeBron James'in Los Angeles Lakers'a gitmesinin ardından gelecek planlamaları merakla beklenen Cleveland, yatırımını tamamen gençlere yapmak yerine Love'ı uzun vadede takımda tutmayı seçti.
Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın yanı sıra bu sezon seçimlerinde 8. sıradan Cleveland'ın yolunu tutan Colin Sexton gibi genç isimlerin de fark yaratmasının beklendiği Celeveland adına Love, geçen sezon 17.6 sayı ve 9.3 ribaund ortalamaları yakaladı. 2010-11 sezonunda "En çok gelişme kaydeden oyuncu" ödülüne sahip olan 29 yaşındaki oyuncu, 5 kez All Star seçilme başarısı gösterdi. (NTV Spor)
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