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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Cleveland'da düşüş sürüyor!
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Sıradaki Haber: Orlando 21 sayıdan geldi, Cavaliers'i devirdi!

Basketbol
07.02.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Cleveland'da düşüş sürüyor!

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'in 116-98 yendiği Cleveland Cavaliers, son 15 maçında 10. yenilgisini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Orlando Magic, bu sezon eski görüntüsünden uzak olan son 3 yılın Doğu Konferansı şampiyonu Cleveland Cavaliers'ı 116-98 mağlup etti.

Ev sahibi Magic'te Jonathon Simmons, 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Evan Fournier 19 sayı, 6 ribaunt, Bismack Biyombo 11 sayı, 8 ribaunt ve Elfrid Payton 10 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Tristan Thompson, J.R. Smith ve Jeff Gren de 12'şer sayı kaydetti.

- THUNDER, WARRİORS DEPLASMANINDA GALİP

Oklahoma City Thunder, son şampiyon Golden State Warriors'ı deplasmanda 125-105 yendi. Thunder böylece bu sezon Warriors ile oynadığı 2. maçı da kazandı.
Thunder'ı galibiyete, 38 sayı, 5 ribaunt, 6 top çalmayla oynayan Paul George ve 34 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üreten Russell Westbrook taşıdı. Steven Adams da 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
Warriors cephesinde Kevin Durant 33 sayı, 6 ribaunt ve Stephen Curry 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

- DOĞU'NUN ZİRVESİNDEKİLERİN MAÇI RAPTORS'IN

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile takipçisi Toronto Raptors arasındaki mücadeleden, 111-91'lik skorla ev sahibi Raptors galip ayrıldı.
Raptors'ta Kyle Lowry 23 sayı, 8 ribaunt, C.J. Miles 20 sayı ve DeMar DeRozan 15 sayı, 6 asistle oynadı.
Celtics'te Terry Rozier 18 sayı, 5 ribaunt, Kyrie Irving ise 17 sayı üretti.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Memphis Grizzlies'i 108-82 yendiği karşılaşmayı, 8 sayı, 4 ribaunt ve 2 top çalmayla tamamladı.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 116-98
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 108-82
Brooklyn Nets-Houston Rockets: 113-123
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 89-103
Toronto Raptors-Boston Celtics: 111-91
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 115-102
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 105-125
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 112-93

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