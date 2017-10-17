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Clevand Cavaliers'tan, Kyre Ivring'e jest

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers yaz aylarında olaylı bir şekilde takımdan ayrılan Kyrie Irving’e ligin ilk maçında özel bir video ile teşekkür edecek.

Hürriyet Haber
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Cleveland.com yazarı Joe Vardon’ın haberine göre Cleveland açılış gecesi karşılaşacağı Boston Celtics maçı öncesi eski oyuncusuna teşekkür edecek.

Hatırlanacağı üzere Irving yaz başında artık birinci oyuncu olmak istiyorum diyerek takımından takasını istemiş ve sonra büyük bir takas karşılığında Boston’ın yolunu tutmuştu. Sonrasında ise verdiği röportajlarda LeBron’un duygularını umursamıyorum diyerek soğuk rüzgarlar estirmişti.

25 yaşındaki oyuncu 6 sezon oynadığı Cleveland formasıyla 3 kere finale çıkmış ve 1 şampiyonluk kazanmıştı. (Trendbasket)

NBAClevand CavaliersKyrie Irving
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