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Cilic, Avustralya Açık'ta finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, Büyük Britanyalı Kyle Edmund'u 3-0 yenerek finale çıktı.

Hürriyet Haber
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Melbourne kentinde oynanan maçta Hırvat tenisçi Cilic, dünya klasmanında 49. sırada yer alan ve kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında yarı finale yükselen Edmund ile karşılaştı.
İki saat 18 dakika süren mücadelede 4 kez servisini kırdığı rakibini 6-2, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden 29 yaşındaki Cilic, adını finale yazdırdı.
2014 ABD Açık şampiyonu Cilic, Avustralya Açık'ta finale kalan ilk Hırvat tenisçi olarak tarihe geçti.
Cilic'in rakibi son şampiyon Roger Federer ile Güney Koreli Hyeon Chung arasında yarın oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak.

tenis

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