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Çılgın El Clasico! Kazanan Barcelona...

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, konuk olduğu Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. 

Hürriyet Haber
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Ligin 17. hafta mücadelesinde, şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda namağlup lider Barcelona'yı konuk etti. 

El Clasico'da orta saha mücadelesi içinde geçen ilk yarıda en tehlikeli pozisyonu, Real Madrid yakaladı. 43. dakikada Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema'nın kafa vuruşu, direkten döndü. Başka pozisyon olmayınca, ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 
İkinci yarıya atak başlayan Barcelona, aradığı golü çabuk buldu. Ivan Rakitic, orta sahadan taşıdığı topu sağ kanattaki Sergi Roberto ile buluşturdu. Roberto'nun yerden pasında topla buluşan Luis Suarez, plase bir vuruşla 54. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 

Golün ardından ataklarını daha da sıklaştıran Barcelona'da Messi'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Suarez'in vuruşunda top, kaleci Navas'tan döndü. Pozisyonu takip eden Suarez'in şutu, bu kez direğe takıldı. Dönen meşin yuvarlağı boş kaleye kafayla gönderen Paulinho'nun vuruşunda, Real Madridli Dani Carvajal topu ceza sahasında eliyle kesti. Hakem, Carvajal'a doğrudan kırmızı kart gösterirken, penaltı kararı verdi. 64. dakikada Messi, düzgün bir penaltı vuruşuyla Katalan temsilcisini 2-0 öne geçirdi. 

10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü ele alan Barcelona'da maçın yıldızı Messi'nin, Marcelo'yu çalımlayarak sağ kanattan yerden ortasına sert vuran Aleix Vidal, 90+3'üncü dakikada aradaki farkı üçe çıkardı ve Katalan ekibi, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
 
Bu sonuçla puanını 45'e çıkaran ve Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı son 3 maçını da kazanan Katalan temsilcisi, Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkararak şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı. Katalan temsilcisiyle aradaki puan farkını kapatma şansını kullanamayan Real Madrid ise zirve yolunda büyük yara aldı. 

Çılgın El Clasico Kazanan Barcelona...

 

ispanya

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