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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.01.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Christian Luyindama kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Christian Luyindama kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir isim daha gündeme geldi; Christian Luyindama. Defans bölgesinde görev alan 1.91 boyundaki oyuncu kariyerine Standard Liege'de devam ediyor. Peki, Christian Luyindama kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Belçika'nın önemli takımlarından Standard Liege'in 25 yaşındaki stoperi Christian Luyindama'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönünde basında yer alan haberlerin ardından, Christian Luyindama'nın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, adı Galatasaray'la anılan Christian Luyindama'nın biyografisi...

8 Ocak 1994 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da dünyaya geldi. Futbola ilk olarak DC Motema Pembe kulübünde adım attı. Daha sonra Sanga Balende ve TP Mazembe formaları giydi. Son takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2016-2017 sezonunda Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu. Takıma katıldığı ilk sezonunda 6 maçta forma giyip 1 kez de fileleri havalandırdı.

Ülkesi adına milli formayı da giyen Christian Luyindama'nın adı şu sıralar Galatasaray'la anılıyor.

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