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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
24.09.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Chris Singleton: Ergin Ataman, yüreğimizle oynamamızı istiyor

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Chris Singleton: Ergin Ataman, yüreğimizle oynamamızı istiyor

Anadolu Efes'in yeni transferi Chris Singleton, "Ergin Ataman'ın sistemini özgürlük ile ifade edebilirim. Tutkuyla ve yüreğimizle oynamamızı istiyor. Saha içinde birlikte kalmamızı ve en iyi oyunumuzu görmek istiyor" dedi.

Anadolu Efes, yaklaşan EuroLeague sezonu öncesinde medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. Takıma yeni katılan Chris Singleton, medya gününde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Takıma çok kısa bir süre önce katıldığının vurgusunu yapan 29 yaşındaki Singleton, "Sistemi öğrenmeye ve takım için faydalı olmaya çalışıyorum. Nasıl kullanılacağımı, takımda işlerin nasıl ilerlediğini görüyorum. Takım, geçtiğimiz yıllarda beraber oynadı ve yeni sezona hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"BU SENE KAZANILACAK BAŞARILARIN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUM"
Takımdaki rolüne ilişkin ipuçları veren tecrübeli oyuncu, "Bütün koçlar oyunumu biliyor. Takıma enerji katıyor ve savunma sertliği getiriyorum, üç sayılık atış kullanabiliyorum. Bu benim kazanma mantalitem. Bu takım geçen sene birçok şey kazandı, ben de bu sene bu başarının bir parçası olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENEKİ BAŞARIYI TEKRARLAYABİLİRİZ"
Singleton, geçen sene kazanılan başarıdan sonra bu sene üzerlerinde bir baskı hissetmediklerini vurgulayarak, "Bazı insanlar bunu bir baskı olarak görebilir. Ben kalitemiz olduğunu düşünüyorum. Geçen seneki başarıyı tekrar gösterecek oyunculara sahibiz. Sadece birlikte oynamalı, parkeye çıktığımızda da en iyi oyunumuzu sergilemeliyiz" açıklamasında bulundu.

Chris Singleton son olarak Fenerbahçe Beko ile oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına değinerek, "Fenerbahçe ile bu sezon birçok kez oynayacağız ve bu da ilk maç olacak. İki takımın da yeni oyuncularının yanı sıra sakatlıkları bulunan oyuncuları var. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Chris Singleton: Ergin Ataman, yüreğimizle oynamamızı istiyor

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