Chicago Bulls Ömer Aşık'ı serbest bıraktı
Eklem iltihabı sebebiyle basketbol kariyerini sürdüremeyen Ömer Aşık, Chicago Bulls'tan ayrıldı.
Hastalığı sebebiyle NBA kariyerini sürdüremeyen Ömer Aşık, takımı Chicago Bulls tarafından serbest bırakıldı. Gard Shaquille Harrison'ı renklerine katan Bulls, Türk pivotun sözleşmesini fesh etti.
Şubat ayının başında New Orleans Pelicans'tan Chicago'ya geçen Ömer Aşık, Bulls'ta 2.9 sayı ve 4.4 ribaunt ortalamalarıyla oynuyordu. Aşık, 2010-11, 2011-12 NBA sezonlarında da Chicago forması giymişti. Deneyimli pota altı oyuncusu yeni sezonda hiç forma giyemedi.
Eylül ayının son haftasında Chicago Bulls'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki pivot Ömer Aşık'ın meydana gelen eklem iltihabı sebebiyle belirsiz bir süre forma giyemeyeceği bildirilmişti.
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