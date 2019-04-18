Chelsea Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final ikinci maçında Chelsea, Çekya ekibi Slavia Prag'ı sahasında konuk edecek. İki ekip arasındaki ilk maç Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Gözler şimdi yarı final biletini alacak takımın belli olacağı rövanş mücadelesinde. Peki, Chelsea Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ikinci ayağı, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Turnuvada son 4'e kalacak takımlar rövanş maçlarının ardından netleşecek. Bu kapsamda Chelsea ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, Chelsea Slavia Prag maçına ilişkin tüm detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam tamamlanacak. Chelsea ve Slavia Prag bu akşam Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.
AVANTAJ CHELSEA'DE
İki ekip arasındaki ilk maçta Chelsea, deplasmanda Slavia Prag'ı tek golle geçmiş ve evine avantajla dönmüştü.
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