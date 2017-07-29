Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda heyecan seviyesi yüksek karşılaşmalar oynanırken, gözler bugün karşılaşacak Chelsea İnter maçında olacak.

Chelsea oynadığı son iki hazırlık maçında bir galibiyet bir de mağlubiyet aldı. Chelsea ülkesindeki ezeli rakibi Arsenal ile karşılaştığı maçı 3-0 kazanırken, Almanya'nın güçlü temsilcisi Bayern Münih karşısında 3-2 mağlup oldu. Oldukça hareketli başlayan mücadelede Bayern Münih 27 dakikada 3 gol bularak rakibini bir anda şaşkına uğratmıştı.

İnter Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda son olarak Bayern Münih ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

Chelsea İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea İnter maçı bugün saat 13:35'te başlayacak. Mücadele CNN Türk kanalından canlı olarak yayınlanacak