Chelsea Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Chelsea Barcelona maçı ile iki takım Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek. Zor geçecek mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı.. Karşılaşmayı yayınlayacak kanal belli oldu. Peki Chelsea Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Chelsea ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 13 kez karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla oynanan beşinci fikstür. İki takım Nisan 2012'den bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek. Chelsea, Barcelona ile karşılaştığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yüzü görmedi. Barcelona, Chelsea'ye karşı eleme turlarında üstünlüğü elinde bulunduruyor. Eleme turlarındaki beş eşleşmenin üçünde turu atlayan taraf Barcelona oldu.
Barcelona, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı deplasman maçının sadece birini kazanabildi ve bu galibiyet Şubat 2006'da geldi. Barcelona, Chelsea deplasmanında oynadığı maçların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Chelsea bu turu geçtiği takdirde 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez çeyrek finalde yer alacak. Ancak Chelsea, son altı eleme turu maçında kazanamadı. Barcelona arka arkaya 11 sezondur, Şampiyonlar Ligi gruplarını zirvede tamamlıyor. Bu, turnuvada halen devam eden en uzun seri.Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde son dört sezonda sadece bir kez yarı final oynayabildi. Bundan önceki altı sezonun tamamında en az yarı final oynamıştı. Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybetmeyen dört takımdan biri: Beşiktaş, Liverpool ve Tottenham ile birlikte. Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında en az gol yiyen takım. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş deplasman maçında sadece bir gol atabildi. O gol de Sporting Lisbon deplasmanında Sebastia Coates'in kendi kalesine attığı goldü. Eden Hazard, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçta üç gol atıp, iki asist yaptı. Luis Suarez, Şampiyonlar Ligi'nde 792 dakikadır gol atamıyor. Bu, oyuncunun bu turnuvadaki en uzun gol atamama serisi. Suarez'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son gol Mart 2017'de PSG karşısındaydı.
Chelsea Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Chelsea Barcelona maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Chelsea ile Barcelona arasında salı akşamı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Salı günü Stamford Bridge Stadı’nda 22.45'te başlayacak ilk maça atanan Çakır en son 6 yıl önce iki takım arasında oynanan yarı final karşılaşmasını yönetti.
Camp Nou’da oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede Çakır, John Terry’i kırmızı kartla oyundan atmıştı.
Cüneyt Çakır bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 3 maçta düdük çaldı.
İşte Çakır’ın bu sezon yönettiği maçlar
01.11.2017 Tottenham-Real Madrid: 3-1
27.09.2017 A.Madrid-Chelsea: 1-2
05.12.2017 B.Münih-Paris SG: 3-1
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